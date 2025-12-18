İstanbul Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe. İstanbul'da hava koşulları kısmen güneşli. Gün boyunca sıcaklığın 13 derece civarında olması bekleniyor. En düşük sıcaklığın ise 4 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %44. Rüzgar hızı saatte 7.8 km olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:24. Gün batımı saati ise 17:38.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Aralık Cuma günü sıcaklığın 14 derece civarında olması planlanıyor. En düşük sıcaklık ise 8 derece civarında olacak. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığının yine 14 derece olması bekleniyor. Bu gün en düşük sıcaklık 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 21 Aralık Pazar günü sıcaklığın 14 derece civarında olacağı öngörülüyor. En düşük sıcaklık ise 8 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Özellikle sabah işe veya okula giderken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarın. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda fayda vardır.

