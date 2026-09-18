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İstanbul Hava Durumu! 18 Eylül Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul, 18 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde değişken bir hava durumu yaşayacak. Hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Güne bulutlu bir havada başlayacak ve bazı saatlerde hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle sıcaklık düşebilir. Dışarı çıkacakların hava değişimlerine karşı dikkatli olması önem taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 18 Eylül Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul, 18 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde ilginç bir hava durumu yaşayacak. Hava sıcaklığı yaklaşık 20 derece olarak bekleniyor. Yüksek nem oranı, havanın basıncını artıracak. Bu durum, sıcaklık hissiyatını da etkileyebilir. Güne yoğun bulutlarla başlayacak. Bazı zaman dilimlerinde hafif yağmur görülebilir. Dolayısıyla, hava durumu oldukça değişken olacak.

Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Günün ilerleyen saatlerinde, hava genel olarak bulutlu kalacak. Bursa ve Trakya taraflarından gelen rüzgar, akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, dışarı çıkacakların havanın ani değişimlerine hazırlıklı olmaları önemlidir.

Gelecek günlerde İstanbul'daki hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Bazı günler yerel olarak hafif yağışlar görülebilir. Özellikle hafta ortasında bu durum daha belirgin olacaktır. Hava şartlarının değişkenlik göstermesi, güncel hava tahminlerini kontrol etme ihtiyacını artırıyor.

Havalar yavaş yavaş soğuyor. Sonbahar etkilerini hissettirmeye başlayabiliriz. Bu saatlerde dışarıda bulunma isteği artabilir. Ancak, yağışların gelebileceğini unutmamakta fayda var. Aniden bastıran bir yağmur, planları sekteye uğratabilir. Dışarı çıkmadan önce meteorolojik uyarıları takip etmek önemlidir. Ayrıca, açık havada geçireceğiniz zaman dilimlerinde yeterli giysi almalısınız. Akşam saatlerinde havanın ani soğuma tehlikesi mevcut.

İstanbul'da 18 Eylül Cumartesi 2026'da değişken hava durumu yaşanacak. Bugünkü sıcaklık genel itibarıyla 20 derece, bulutlu ve hafif yağışlı. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında seyredeceği düşünülüyor. Dışarıda geçirdiğiniz vakitlerde, her ihtimale karşı hazırlıklı olmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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