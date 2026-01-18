HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 18 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul, 18 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve yağmurlu hava koşullarıyla karşılaşacak. Hava sıcaklığı 2 ile 6 derece arasında değişirken, yüksek nem oranı bekleniyor. Rüzgarın saatte 20 kilometreye kadar ulaşması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek, rüzgar geçirmez mont ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemli. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı.

İstanbul Hava Durumu! 18 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava koşulları soğuk ve yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 20 kilometre civarında tahmin ediliyor. Bu nedenle, İstanbul'daki hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 3 ile 7 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 5 ile 9 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu tarihlerde yağmurlu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu soğuk ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Bu giyimler, ıslanmaktan ve üşümekten korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar kullanmalısınız. Ayakkabılarınızın su geçirmez olmasına dikkat etmeniz önemlidir. Sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olun. Mümkünse yürürken sağlam zeminleri tercih etmelisiniz. Bu önlemlerle İstanbul'daki soğuk ve yağmurlu hava koşullarında daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul beyaza büründü! İşte kar manzaralarıİstanbul beyaza büründü! İşte kar manzaraları
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istediSuriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.