İstanbul Hava Durumu! 18 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava koşulları soğuk ve yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 20 kilometre civarında tahmin ediliyor. Bu nedenle, İstanbul'daki hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 3 ile 7 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 5 ile 9 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu tarihlerde yağmurlu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu soğuk ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Bu giyimler, ıslanmaktan ve üşümekten korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar kullanmalısınız. Ayakkabılarınızın su geçirmez olmasına dikkat etmeniz önemlidir. Sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olun. Mümkünse yürürken sağlam zeminleri tercih etmelisiniz. Bu önlemlerle İstanbul'daki soğuk ve yağmurlu hava koşullarında daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.