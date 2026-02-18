HABER

İstanbul Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 18 Şubat 2026'da hava durumu soğuk ve yağışlı olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 4 - 7 derece arasında seyrederken, rüzgar batıdan saatte 23 - 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %84 - %85 düzeyinde olacak. 19 ve 20 Şubat'ta sıcaklıklar artacak ancak 21 Şubat'ta yeniden soğuk havalar ve bölgesel yağışlar bekleniyor. Dış mekanlarda hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler giymek önemli.

Simay Özmen

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba, İstanbul'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 4 - 7 derece arasında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 4 - 5 derece olacak. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 23 - 25 kilometre tahmin ediliyor. Nem oranı ise %84 - %85 civarında olacak.

İstanbul'daki hava durumu önümüzdeki günlerde değişecek. 19 Şubat Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 - 12 derece arasında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 5 - 8 derece olacak. 20 Şubat Cuma günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 7 - 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 8 - 11 derece arasında tahmin ediliyor. 21 Şubat Cumartesi günü hava yeniden soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 3 - 8 derece olacak. Gece sıcaklıkları 3 - 7 derece arasında kalacak. Bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle 18 Şubat'ta hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı ve soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar seçmek de faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanması nedeniyle şemsiyelerin sağlam tutulması gerekmektedir. Sokaklarda su birikintileri oluşabilir. Dikkatli yürümek ve kayma riskine karşı tedbirli olmak önemlidir. Hava sıcaklıkları artacağı için kat kat giyinmek uygun olacaktır. 21 Şubat ile ilgili yağışlar için şemsiye veya yağmurluk bulundurulması faydalıdır.

