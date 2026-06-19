İstanbul Hava Durumu! 19 Haziran Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26 derece civarında. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık olacak. Nem oranı %52 civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden esecek ve hızı saatte yaklaşık 6 km olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri ve yürüyüşler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 26 derece civarında kalacak. Pazar günü ise 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygundur. Deniz kenarında vakit geçirmek için de ideal koşullar sunuyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirin. Güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Deniz kenarında zaman geçirebilir veya İstanbul’un tarihi mekanlarını ziyaret edebilirsiniz. Sıcak günlerde bol su içmeyi ihmal etmeyin. Güneşten korunmak için uygun önlemleri almayı unutmayın.