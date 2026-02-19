İstanbul Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, İstanbul'da hava durumu serin ve yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu kalacak. Gün boyunca hafif yağışlar görülebilir. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 18 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Hava durumu nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız önemli. Kat kat giyinmek de soğuktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hava daha da soğuyabilir. Koruyucu giysiler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. 21 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklık 6 dereceye düşecek ve güneşli bir gün yaşanacak. 22 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 7 derece olacak ve bulutlu bir gün bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle hava durumu raporlarını takip etmeniz önemli. Özellikle hafta sonu için giysi seçiminizi hava koşullarına göre yapmalısınız. Eğer dışarıda vakit geçirecekseniz, yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Özetle, İstanbul'da 19 Şubat Perşembe günü serin ve hafif yağışlı bir hava var. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları değişken olacak. Yağışlı günler yaşanabilir. Hava durumunu düzenli kontrol etmekte fayda var. Planlarınızı yaparken uygun önlemleri almanız, konforlu bir hafta geçirmeniz için önemlidir.