İstanbul Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, hava durumu keyifli. Hava sıcaklıkları 22 ile 30 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçireceğiz. Nem oranı %39 ile %75 arasında olacak. Rüzgar hızı saatte 4,8 kilometre civarında ölçülecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde sıcaklık hissiyatı artacak. Güneşten korunmak için şapka takmak önemli. Ayrıca bol su içmek de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklıklar yine 22 ile 31 derece arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri için harika bir dönemdesiniz. Hava koşulları güneşli ve keyifli olacak. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmalısınız. Güneşten korunmak sağlığınız için önemli.