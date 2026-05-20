İstanbul Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, İstanbul'da hava durumu serin. Hava kapalı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında bekleniyor. Gece ise 14 - 16 derece civarında olması öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6.9 km hızla esecek. İstanbul'da hava durumu serin ve kapalı olmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Mayıs Perşembe günü, sıcaklık 15 - 17 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü, sıcaklıklar 15 - 18 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağmur görülmesi tahmin ediliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü, hava sıcaklığı 15 - 20 derece arasında olacak. Bu günlerde, bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde serin ve yağışlı hava koşulları nedeniyle dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önemli. Kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden eseceği için, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Böylece gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.