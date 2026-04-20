İstanbul Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Nisan 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Rüzgar hafif esiyor. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Nisan Salı, hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında seyredecek. 22 Nisan Çarşamba, hava serin ve yağmurlu. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında olacak. 23 Nisan Perşembe ise hava güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 17 derece arasında seyredecek.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 22 Nisan'da yağmur beklentisi var. Dışarı çıkarken yanıma bir şemsiye almak faydalı olur. Serin havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Bu, sağlığınız açısından önemlidir.

İstanbul'da bugün hava durumu güzel. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yapmalısınız. Ayrıca, gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.