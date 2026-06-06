Kayseri’yi sağanak yağış vurdu

Kayseri’de öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış etkili oldu. Kent merkezinde bir anda bastıran yağış nedeniyle yollar su ile dolarken, sürücülerde zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine dolu yağışı da etkili olurken, vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için kapalı pazar yerlerine girdi. Pazara giremeyen bazı vatandaşlarda araçlarının üzerlerini battaniyeler ile kapattı. Yağışa sokakta yakalanan bazı vatandaşlarda kapalı alanlara sığındı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunulmuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır