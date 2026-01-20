HABER

İstanbul Hava Durumu! 20 Ocak Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 20 Ocak 2026 Salı günü hafif yağmur ve ılıman hava bekleniyor. Sıcaklık 4 ila 6 derece arasında değişecekken, nem oranı %63 seviyesinde kalacak. Rüzgarın hızı ise saatte yaklaşık 20 kilometre olacak. Dışarı çıkanların şemsiye alması ve kat kat giyinmesi akıllıca. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak. 22 Ocak'ta sağanak yağışlar olacağından su geçirmez giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Ufuk Dağ

İstanbul'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu ılımandır. Hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %63 düzeyinde, rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 20 kilometre olacak. Gün doğumu saati 08:25'te, gün batımı ise 18:07'de gerçekleşecek.

Hava durumu nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız yararlı olur. Nem oranı yüksek olacaktır. Bu nedenle kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olabilir. Böylece terleme ve üşüme riski azaltılır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar görülecek. 23 Ocak Cuma günü ise hava sıcaklıkları 7 ile 12 derece arasında olacak. Alçak bulutların ardından biraz güneşli hava bekleniyor.

Bu dönemde 22 Ocak Perşembe için sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymeniz önerilir. Suya dayanıklı giysiler de tercih etmelisiniz. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen kıyafetler giymek faydalı olur. Hava koşullarına uygun giyinerek İstanbul'daki hava durumunu daha keyifli geçirebilirsiniz.

