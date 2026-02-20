İstanbul Hava Durumu! 20 Şubat Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma, İstanbul'da hava koşulları elverişli. Gün boyunca hava genellikle açık. Güneşli bir gün olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-17 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 7-8 derece arasında seyredecek. Nem oranı %45 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Bu durum, İstanbul'daki hava şartlarının ılıman ve keyifli olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 21 Şubat Cumartesi, gündüz sıcaklıkları 12-13 derece olacak. Gece sıcaklıkları 2-3 derece civarında hissedilecek. Bu gün hafif sağanak ihtimali bulunuyor. 22 Şubat Pazar, gündüz sıcaklıkları 5-6 dereceye düşecek. Gece ise 2-3 derece arasında değişecek. Bu gün için hafif kar yağışı bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi, gündüz sıcaklıkları 9-10 derece olacak. Gece saatlerinde 5-6 derece civarında kalacak. Bu gün yağış beklenmiyor.

Değişken hava koşulları, özellikle hafta sonu planları yapanlar için önemli. Cumartesi ve Pazar günleri, yağışlı ve soğuk hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler giymeleri faydalı olacaktır. Özellikle Pazar günü beklenen hafif kar, trafikte aksamalara neden olabilir. Araç sahiplerinin lastiklerini kontrol etmeleri önemlidir. Pazartesi günü hava koşulları ılıman olacak. Bu da açık hava etkinlikleri için daha uygun bir gün sunuyor.

Özetle, İstanbul'daki hava durumu oldukça güzel ve ılıman. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hafta sonu yağışlı ve soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, planlarınızı rahat gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.