İstanbul Hava Durumu! 21 Aralık Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 21 Aralık 2025 Pazar günü, hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlıdır. Gündüz sıcaklıklar 12 - 13 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 - 11 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 10 - 11 derece, akşam ise 8 - 9 derece olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 25 - 33 kilometre hızla esecek. Nem oranı %54 - %87 arasında değişecek.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Aralık Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 - 12 derece arasında seyredecek. 23 Aralık Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. O gün sıcaklıklar 6 - 13 derece arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 8 - 13 derece arasında kalacak. Hava bulutlu olarak devam edecek.

Bu dönemde İstanbul'da yağışlı ve bulutlu hava koşulları hakimdir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızlanabilir. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz. Soğuk havaya karşılık sıcak tutacak kat kat giyinmek akıllıca bir seçimdir. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Güvenli adımlar atmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşmektedir. Bu saatlerde kalın giysiler giyinmek sağlığınız açısından önemlidir.