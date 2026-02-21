İstanbul Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

21 Şubat 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu genellikle kapalı ve serin olacak. Gün içinde sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor.

22 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 5 ile 9 derece arasında olacak. %83 nem oranı ile hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 8 kilometre hızla esecek.

23 Şubat Pazartesi, hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece arasında seyredecek. %60 nem oranı ile kapalı bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek.

24 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında olacak. %75 nem oranı ile hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Rüzgar batı-güneybatıdan saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak yararlı olacaktır. Soğuk havalarda üşümemek için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlık açısından faydalı olacaktır.