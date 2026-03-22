İstanbul Hava Durumu! 22 Mart Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz hava sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 8 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar güneybatıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. İstanbul'da hava durumu yağışlı ve serin bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 23 Mart Pazartesi günü tekrar yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 10 derece, gece 8 derece civarında olacak. 24 Mart Salı günü hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 10 derece, gece ise 8 derece civarında kalacak. 25 Mart Çarşamba günü hava bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 11 derece, gece 8 derece civarında seyredecek. Bu dönemde İstanbul'da hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler seçmek de iyi bir fikir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanabilirsiniz. Bu önlemler, İstanbul'daki hava koşullarına karşı rahat bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.