İstanbul Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba, İstanbul'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 - 11 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu görünümde olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 - 14 dereceye yükselecek. Hava bulutlu ve yağmurlu olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklık 14 - 15 derece civarında kalacak. Hava bulutlu ve yağmurlu olmaya devam edecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 7 - 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %76 ile %78 arasında değişecek. Gün doğumu saat 06:13, gün batımı saati ise 19:50 olarak tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün yağmurlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen kıyafetler giymek de önemlidir. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi nedeniyle rüzgar geçirmez mont veya ceket giymek iyi bir fikir. Nem oranı yüksek olacak. Bu, hava sıcaklıklarının daha düşük hissedilmesine yol açabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu İstanbul'da daha ılıman hale gelecek. 23 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 9 - 13 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu görünümde kalacak. 24 Nisan Cuma günü sıcaklıklar 10 - 15 derece arasında değişecek. Hava kapalı olacak. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 12 - 18 derece arasında olacak. Hava parçalı az bulutlu geçecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılımanlaşacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek bu yüzden önem taşır. Ayrıca, hava kapalı olduğunda güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın.