İstanbul Hava Durumu! 22 Şubat Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Şubat 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %80 ile %89 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Şubat Pazartesi günü hava 5 ile 10 derece arasında olacak. Hava kapalı olacak. 24 Şubat Salı günü sıcaklık 5 ile 14 derece arasında değişecek. Yer yer güneşli, ardından bulutlu bir hava bekleniyor. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 2 ile 9 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bugün ve önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemli. Yağışa karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzeyden orta şiddette eseceğini göz önünde bulundurun. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek gerek. Gerekli önlemleri alarak bu soğuk günleri daha rahat geçirebilirsiniz.