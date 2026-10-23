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İstanbul Hava Durumu! 23 Ekim Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 23 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu, sıcaklık ise 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün içinde hafif yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Rüzgarın serinletici etkisi ile ince üst giysiler tercih edilmeli. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişimler bekleniyor. Özellikle dışarıda zaman geçireceklerin hava durumunu kontrol etmesi önem taşıyor. Aktivitelerin planlanmasında hava şartlarına dikkat edilmelidir.

İstanbul Hava Durumu! 23 Ekim Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

23 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'daki hava durumu ilginç bir görünüm sergiliyor. Bugünkü hava, şehirde yaşayanların planlarını etkileyebilir. İstanbul'da parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık aralığı, mevsim geçişinin hissedildiği bir dönem için uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava uygun. Ancak gün içinde aniden hafif yağışlar etkili olabilir. Bu nedenle bir şemsiye almak gerekecek.

İstanbul'da sonbahar belirgin şekilde hissediliyor. Gün boyunca rüzgar da etkili olacak. Rüzgarın hızı yer yer artabilir. Ancak genel olarak serinletici bir etkisi olacak. Bu nedenle ince bir ceket ya da hafif üst giysi tercih edilmelidir. Bugünkü hava durumunu soranlar için, dışarıda keyifli bir gün geçirmenin yanı sıra hava şartlarına dikkat etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklı bir tablo sergileyecek. 24 Ekim’de sıcaklıkta hafif bir düşüş öngörülüyor. Daha çok kapalı hava ve zaman zaman yağışlı görünüm İstanbul'u etkileyecek. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli. Özellikle yürüyüş yapmak ya da açık hava etkinliği düzenlemek isteyenlerin hava koşullarını dikkate alması gerekir.

İstanbul'un hava durumu değişkenlik gösteriyor. Önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava koşullarına göre üst giysilerinizi seçmek önemlidir. Eğer yağmur ihtimali varsa, koruyucu bir üst giyinmek mantıklı olacaktır. Aşırı rüzgarlı günlerde dış mekan aktivitelerini kısıtlamak da akıllıca. İstanbul’un kasvetli hava koşullarında evde zaman geçirmek de avantaj sağlar. Kitap okumak ya da film izlemek gibi keyifli aktiviteler planlamak güzel bir seçenek olabilir.

İstanbul'daki 23 Ekim Cuma hava durumu mevsim normlarına uyuyor. Dışarı çıkarken uygun giysiler bulundurmak önemlidir. Hava tahminlerini dikkate almak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Her mevsim güvenli ve konforlu bir yaşam sürdürmek için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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