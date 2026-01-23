İstanbul Hava Durumu! 23 Ocak Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Erken saatlerde, sabahın ilk ışıklarında, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların ardından hava daha sakinleşecek. Günün ilerleyen saatlerinde bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar, en düşük 7-8 derece, en yüksek 10-11 dereceye kadar çıkacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 12 km/s civarında seyredecek.

Bugünkü hava durumu, sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Şemsiyenizi yanınıza almanız, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. Cumartesi günü, bulutlu havanın ardından güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar, en düşük 8-9 derece, en yüksek 12-13 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü hava daha da ısınacak. En düşük 10-11 derece, en yüksek 15-16 derece civarında olacak. Pazartesi günü hava biraz daha bulutlanacak. Sıcaklıklar 9-10 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.