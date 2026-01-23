HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 23 Ocak Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yer yer meydana gelecek yağışların ardından hava sakinleşecek ve bulutlu bir görünüm alacak. Sıcaklık en düşük 7-8, en yüksek 10-11 dereceye yükselecek, nem oranı ise yüksek kalacak. Gün boyu rüzgar hızı 12 km/s civarında olacak. Dışarı çıkacakların hava koşullarına uygun hazırlık yapması önem taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 23 Ocak Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Erken saatlerde, sabahın ilk ışıklarında, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların ardından hava daha sakinleşecek. Günün ilerleyen saatlerinde bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar, en düşük 7-8 derece, en yüksek 10-11 dereceye kadar çıkacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 12 km/s civarında seyredecek.

Bugünkü hava durumu, sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Şemsiyenizi yanınıza almanız, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. Cumartesi günü, bulutlu havanın ardından güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar, en düşük 8-9 derece, en yüksek 12-13 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü hava daha da ısınacak. En düşük 10-11 derece, en yüksek 15-16 derece civarında olacak. Pazartesi günü hava biraz daha bulutlanacak. Sıcaklıklar 9-10 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölümPencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm
Trump duyurdu: "Filomuz gidiyor, ne olacağını göreceğiz"Trump duyurdu: "Filomuz gidiyor, ne olacağını göreceğiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.