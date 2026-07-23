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İstanbul Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu serin, hafif yağışlı ve nemli geçiyor. Gün sıcaklıkları 16 ile 27 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde güneşli hava hakim. Öğleden sonra hafif yağışlar bekleniyor ve rüzgar hızı 6 ile 8 metreye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde de değişken hava koşulları söz konusu olacak. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemeyi unutmayın.

İstanbul Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve hafif yağışlı geçiyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16 ile 27 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava genellikle güneşli. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olabilir.

Rüzgarın hızı 6 ile 8 metre arasında tahmin ediliyor. Hafif bir rüzgar hissedilecektir. Nem oranı %65 civarında olacak. Bu durum, hava hissiyatını nemli hale getirebilir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıkları 20 ile 28 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 16 ile 24 derece arasında değişecek. Şiddetli yağışlar görülebilir. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklıkları 17 ile 29 derece arasında olacak. Daha sıcak bir gün bekleniyor.

Hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve şemsiyeler kullanarak ıslanmaktan kaçınabilirsiniz. Sıcak günlerde bol su içmeyi unutmayın. Hafif kıyafetler tercih ederek serin kalabilirsiniz.

İstanbul'daki hava durumu serin ve hafif yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerdeki değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanız faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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