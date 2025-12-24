İstanbul Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Aralık 2025 Çarşamba, İstanbul'da hava durumu serin. Yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 5 ile 6 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Bu da hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı 4.7 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:28'de, gün batımı 17:41'de olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Aralık Perşembe sabah saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında kalacak. 26 Aralık Cuma günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. Bu gün alçak bulutlar etkili olacak. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 0 ile 7 derece arasında olacak. Alçak bulutlar devam edecek.

Soğuk ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez giysiler ıslanmaktan korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar giymek faydalı olacak. Sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Mümkünse yürürken dikkatli adımlar atılmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu artabilir. Toplu taşıma araçlarını kullanmak daha güvenli ve konforlu bir yolculuk sağlar.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava şartları soğuk ve yağmurlu olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemler almak önemlidir. Bu, sağlığınız ve güvenliğiniz açısından kritik bir durumdur.