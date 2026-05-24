İstanbul Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da bugün, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, hava durumu serin. Yağışlı hava etkili olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar ise saatte yaklaşık 6 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek.

Bu serin ve yağışlı hava koşulları dışarıda etkinlik planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemli. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağışlı havalarda trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu ılıman olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 22 - 23 derece civarında bekleniyor. Bu gün yağışsız bir hava olması planlanıyor. 26 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 23 - 24 dereceye yükselecek. 27 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 23 - 25 derece arasında olacak. Bu günlerde hava koşulları sakin ve açık olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak.

