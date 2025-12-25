İstanbul Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü, hava hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 13 derece bekleniyor. Nem oranı %81. Rüzgar hızı saatte 2.9 kilometre olacak. Gün doğumu saati 08:28. Gün batımı ise 17:42 olarak tahmin ediliyor.

Hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Nem oranı yüksek olacak. Terlemeyi önlemek için kat kat giyinmek akıllıca. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişikliğe uğrayacak. 26 Aralık Cuma günü kapalı ve bulutlu olacak. 27 Aralık Cumartesi günü hafif yağmurlu geçecek. 28 Aralık Pazar günü ise hafif çiseleyen yağmur şeklinde devam edecek. Sıcaklık 3 ile 11 derece arasında değişecek. Benzer şekilde hazırlıklı olmak, planlarınızı kolaylaştıracaktır.

İstanbul’da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve aksesuarlar almak çok önemli. Hazırlıklı olmanız, gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlayacaktır.