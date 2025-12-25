HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü havanın hafif yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık yaklaşık 13 derece olacak. Nem oranı %81 seviyesinde seyrediyor. Dışarı çıkarken şemsiye almak ve kat kat giyinmek önemli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Uygun kıyafetler ve su geçirmeyen ayakkabılarla hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

İstanbul'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü, hava hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 13 derece bekleniyor. Nem oranı %81. Rüzgar hızı saatte 2.9 kilometre olacak. Gün doğumu saati 08:28. Gün batımı ise 17:42 olarak tahmin ediliyor.

Hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Nem oranı yüksek olacak. Terlemeyi önlemek için kat kat giyinmek akıllıca. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişikliğe uğrayacak. 26 Aralık Cuma günü kapalı ve bulutlu olacak. 27 Aralık Cumartesi günü hafif yağmurlu geçecek. 28 Aralık Pazar günü ise hafif çiseleyen yağmur şeklinde devam edecek. Sıcaklık 3 ile 11 derece arasında değişecek. Benzer şekilde hazırlıklı olmak, planlarınızı kolaylaştıracaktır.

İstanbul’da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve aksesuarlar almak çok önemli. Hazırlıklı olmanız, gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandıZehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı
Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz varAnkara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.