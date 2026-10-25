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İstanbul Hava Durumu! 25 Ekim Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 25 Ekim Pazar günü değişken hava durumu bekleniyor. Şehir sakinleri sabah güneşli bir başlangıç yapacak. Öğle saatlerinde hafif sıcaklık, akşam ise serin hava kendini gösterecek. Dışarıda vakit geçirilecekse uygun kıyafetler seçilmesi önem arz ediyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarındaki değişimlere dikkat edilmeli. İstanbul’un dinamik iklimi, günlük planlarınızı etkileyebilir. Hava durumu tahminlerine göre hazırlıklı olmak konforunuzu artırır.

İstanbul Hava Durumu! 25 Ekim Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul’da 25 Ekim Pazar 2026 günü, değişken bir hava durumu bekleniyor. Şehir sakinleri, sabah saatlerinde güneşin etkisini hissedecek. Zamanla, hava bulutlanacak. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde dışarıda hafif sıcaklık hissi oluşacak. Ancak akşam saatlerinde hava serinleyecek. Bugünkü hava, dışarıda vakit geçirmek için uygun. Fakat akşam aktiviteleri için dikkatli olunmalı.

İstanbul’daki hava durumu, şehirdeki yaşamı etkileyebilir. Dışarı çıkarken, hava koşullarını düşünerek uygun kıyafetler seçmek önemli. Güneşli saatlerde hafif bir giysi yeterli olur. Akşam yaklaşırken, kalın giysilere geçmek akıllıca. Ayrıca, serin rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekecek. 26 Ekim Pazartesi günü, İstanbul’da hava hafif bulutlu olacak. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında tahmin ediliyor. Salı günü gündüz sıcaklık biraz artabilir. 20-23 dereceye yükselebilir. Ancak gün batımından sonra serin bir hava hakim olacak. Hava durumu üzerinde etkili faktörler göz önünde bulundurulmalı. Aniden değişebilecek hava koşullarına karşı dikkatli olunmalı.

İstanbul'daki hava durumu için önlemler önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olanların hazırlıklı olması gerek. Serin havalar konusunda bilinçli olmak önemlidir. Hafif kat kat giyinmek faydalı. Ayrıca rüzgardan korunmak için önlem almak gerekir. Gerekirse dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını kontrol edin. Böylece konforunuzu artırmış olursunuz. Sağlığınızı da korumuş olursunuz.

İstanbul'un 25 Ekim Pazar hava durumu, keyifli ama dikkat gerektiren bir gün olacak. Planlarınıza göre uygun değişiklikler yapabilirsiniz. Gelecek hava tahminlerini göz önünde bulundurmak önemli. İstanbul'un değişken iklimi, yaşam tarzınızı etkileyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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