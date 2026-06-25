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İstanbul Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 21°C olarak ölçülüyor. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün sunan İstanbul, kültürel geziler için ideal. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için koruyucu krem ve şapka kullanmak önemli. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları benzer şekilde devam edecek, bu fırsatı değerlendirerek keyifli aktiviteler planlayabilirsiniz.

İstanbul Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe. İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında. Gece ise sıcaklık 21°C civarlarına düşecek. Hava genel olarak açık. Nem oranı %40 civarında. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 6 km. Rüzgar kuzeydoğudan esecek.

Bu güzel havayı fırsat bilerek İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Yürüyüş yapmak da keyifli olacaktır. Ancak, güneş ışınlarının etkisini arttırabileceğini unutmamalısınız. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak faydalı olur. Şapka takmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında seyredecek. 27 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 29°C olacak. Gece sıcaklığı 22°C civarında kalacak. 28 Haziran Pazar günü gündüz 28°C, gece ise 21°C olacak.

Bu sıcak günlerde bol su içmeye özen gösterin. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlar. Öğle saatlerinde güneşin en yoğun olduğu zamanda gölgede durmak önemlidir. Kapalı mekanlarda vakit geçirmek de sağlığınız için önemlidir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Açık hava etkinlikleri ve geziler için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, güneşin etkisini unutmadan gerekli önlemleri alabilirsiniz. Keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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