İstanbul Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul'da, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça güzeldir. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %54 civarındadır. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5.5 km hızla esecek.

Bu güzel havayı değerlendirin. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde hafif bir rüzgar eşliğinde yürüyüş yapmak keyifli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu İstanbul'da güzel seyredecek. Salı günü, 26 Mayıs'ta hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 20 ile 25 derece arasında değişecek. Nem oranı %59 civarında. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6.23 km hızla esecek.

Çarşamba günü, 27 Mayıs'ta hava bol güneşli olacak. Sıcaklık 25 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 civarındadır. Yağış yok. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 4.12 km hızla esecek.

Perşembe günü, 28 Mayıs'ta hava hafif yağmurlu olacaktır. Sıcaklık 21 ile 27 derece arasında değişecek. Nem oranı %71 civarındadır. Yağış bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 8.33 km hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %71 arasında olacak. Yağışlı gün sayısı ise 1 olarak öngörülmektedir.

Açık hava etkinlikleri yapabilir, doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte piknik yapmak keyifli olacaktır. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde güneş ışığından faydalanmak cazip olacak. Perşembe günü hafif yağmur için yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Genel olarak, İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacaktır. Bu fırsatı değerlendirin. Açık hava etkinlikleri yapabilir, doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz.

