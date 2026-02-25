HABER

İstanbul Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da bugün 25 Şubat 2026'da serin ve değişken hava koşulları bekleniyor. Sabah sıcaklıklar 6-7 derece civarında, öğle saatlerinde ise 10-12 dereceye yükselecek. Akşam yine 6-7 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %55 ile %92 arasında değişecek. Ayrıca, ani yağışlar için şemsiye almayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da düşecek ve karla karışık yağmur görülecek.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba, İstanbul'da hava koşulları serin ve değişken. Sabah saatlerinde sıcaklık 6-7 derece civarında olacak. Gökyüzü genellikle kapalı kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 10-12 dereceye yükselecek. Bu, günün en yüksek sıcaklığı olacak. Gün boyunca hava serin kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6-7 dereceye gerileyecek. Nem oranı %55 ile %92 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 16 km/saat civarında seyredecek. Gün içinde kısa süreli yağış ihtimali var. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava koşulları daha da soğuyacak. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 1-6 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 4-9 derece arasında olacak. Hava, parçalı bulutlu bir görünüm sergileyecek. Hafta sonu, 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 3-9 derece arasında değişecek. Hava yine parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olmanız önemlidir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Rüzgarlı günlerde şemsiyenizi sağlam tutmaya özen göstermelisiniz. Böylece İstanbul'un değişken hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Gününüzü daha konforlu geçirme şansınız artacaktır.

