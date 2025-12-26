HABER

İstanbul Hava Durumu! 26 Aralık Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Aralık 2025 Cuma günü sabah sıcaklığı 8 derece, gündüz 10 dereceye kadar ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Nem oranı sabah yüzde 75, gece yüzde 84 olacak. 27 Aralık'ta sıcaklık 6 derece, 28 Aralık'ta ise 8 derece bekleniyor. Yağışlı günlerde kalın giysiler tercih edilmeli, şemsiye bulundurulmalı. Hava koşullarını takip etmek önemli.

Taner Şahin

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, İstanbul'da hava değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar çıkacak. Parçalı bulutlu bir hava olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 8 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inerek parçalı bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %75, gündüz %67 civarında. Akşam %77 ve gece %84 olacak. Basınç sabah 1020 hPa, gündüz 1020 hPa ölçülürken, akşam 1018 hPa ve gece 1017 hPa olacak.

İstanbul'da hava koşulları önümüzdeki günlerde değişiklik gösterecek. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü sıcaklık 6 derece civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 28 Aralık 2025 Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık bu gün 8 derece civarında kalacak.

Bu hava koşulları nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiyenizi yanınızda bulundurmalısınız. Islak zeminlere dikkat etmeniz de önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre uygun kıyafetler seçmelisiniz. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken, güncel raporları takip etmek önemlidir.

hava durumu İstanbul
