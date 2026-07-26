İstanbul Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 26 Temmuz 2026 Pazar günkü hava durumu oldukça uygun. Gün boyunca hava sıcaklığı 21 ile 28 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 26 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %71. Gündüz saatlerinde nem %55. Akşam saatlerinde nem %56. Gece saatlerinde nem oranı %72 civarında olacak.

İstanbul'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah saatlerindeki hafif yağmur nedeniyle dışarı çıkmadan önce bir şemsiye almak faydalı olabilir. Gündüz sıcaklık 27 dereceyi bulacağı için hafif kıyafetler tercih edilmesi rahatlık sağlar. Akşam saatlerinde sıcaklık 26 derece civarında kalıyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için idealdir. Gece 22 dereceye düşen sıcaklık sebebiyle hafif bir hırka almak serinlikten korunmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcak ve güneşli hava hüküm sürecek. Pazartesi sıcaklık 23 ile 33 derece arasında olacak. Salı günü sıcaklık 20 ile 32 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 31 derece arasında beklenecek. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak yüksek sıcaklıkların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Bol su içmeye dikkat edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalınmamalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır.

İstanbul'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişlidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Sıcak havalarda sağlığınızı koruyabilmek için su tüketimini artırmak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek ve güneşten korunmak önemlidir. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim.