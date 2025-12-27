HABER

İstanbul Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 27 Aralık 2025 tarihinde serin ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 7 derece civarında olacak. Yüksek nem oranı %80 seviyelerinde hissi soğukluğu artıracak. Rüzgar saatte 30 kilometreye ulaşabilir. Ertesi günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak önemli hale gelecek.

Taner Şahin

Bugün, 27 Aralık 2025 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu serin ve bulutlu olacak. Yılın bu dönemine uygun olarak sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 7 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %80 seviyelerinde. Bu durum hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı saatte 30 kilometreye kadar ulaşabilir. Gün doğumu saati 08:29. Gün batımı ise 17:43 olarak tahmin ediliyor.

28 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hava sıcaklığı 6 ile 10 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 10 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar saatte 20 kilometre hızla esecek. 29 Aralık Pazartesi günü ise hava sıcaklığı 4 ile 7 derece arasında oluşacak. Hissedilen sıcaklığın 3 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %60 olacak. Rüzgar hızı ise saatte 5 kilometreye düşecek.

Bu serin ve nemli hava koşullarında, sabah akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız. Ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak gerekir. Uygun hazırlıklarla dışarı çıkmak en sağlıklısı olacaktır.

