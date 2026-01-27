İstanbul Hava Durumu! 27 Ocak Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da, 27 Ocak 2026 Salı günü hava değişkenleşecek. Sıcaklık 9 ile 15 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 22 kilometre civarında. Bu nedenle dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı.

28 Ocak Çarşamba günü hava daha soğuyacak. Sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 10 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağmur devam edecek. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin kalacak. Nemli hava vücut ısısını etkileyebilir. Kat kat giyinmek yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Su birikintilerinden uzak durulmalı. Rüzgar, soğuk havayı daha fazla hissettirebilir. Buna göre önlemler almak önemlidir.