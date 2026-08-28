İstanbul Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

28 Ağustos Cuma günü İstanbul'da keyifli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında. Hafif rüzgar, ferahlatıcı bir atmosfer sağlıyor. İstanbul hava durumu, sıcak ve nemli bir karakter sergiliyor. Mevcut hava durumu, rahat bir gün geçirmenizi sağlıyor. Bugün hava nasıl diye soranlar için, hafif bulutlu ve güneşli bir gün var. Tüm yerleşim alanları, keyifli bir şekilde dolup taşacak.

Dışarı çıkacak İstanbullulara bir tavsiye. Gün ilerledikçe hava daha sıcak olabilir. Rahat kıyafetler giymek önemli. Yanınıza su almayı ihmal etmeyin. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 19 derece civarına düşmesi bekleniyor. Sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak faydalı. Gerekirse bir kat elbise almanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafta sonu itibarıyla sıcaklık düşecek. Zaman zaman yağışlı hava etkisini hissettirecek. Açık hava planlarınız varsa, esnek bir program yapmalısınız. Pazar günden itibaren sıcaklık 18 - 21 derece arasında değişecek. Belirli saatlerde ani yağışlar etkili olabilir. Açık alan etkinliklerinizi etkileyebilir.

Dışarıda olacakların dikkatli olması önemli. Hava durumu tahminlerini sık sık kontrol edin. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun. Şemsiyenizi yanınıza almak da faydalı. Planlarınızı olumsuz etkileyebilecek sürprizlere karşı bir önlem olacaktır. İstanbul'un iklimi anlık değişikliklere açıktır. Bu yüzden hazırlıklı olmak avantaj sağlar.

28 Ağustos Cuma günü İstanbul'da sıcak ve ferah bir gün geçiriliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha soğuk ve değişken olacak. Gerekli tedbirleri alarak bu yazının tadını çıkarabilirsiniz.