İstanbul Hava Durumu! 28 Haziran Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27-28 derece civarında olacak. Gece ise 22-23 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %40-44 seviyelerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 5-10 km/s hızında esecek.

İstanbul'da hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 30-31 dereceye yükselecek. 30 Haziran Salı günü ise 29-30 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu günlerde de hava açık ve güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 5-12 km/s arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Rüzgarın hafif olacağı bu günlerde deniz kenarına gitmeyi planlayanlar deniz suyu sıcaklıklarını kontrol edebilirler. Hava durumu genel olarak stabil kalacağından, planlarınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmalısınız.