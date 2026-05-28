İstanbul Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 28 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 28 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 16-17 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 kilometre hızla esecek.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için öneriler vardır. Ani yağışlar ve gök gürültüsü riski bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler giymeniz de iyi bir tercih olacaktır. Rüzgarın hızı ve nem oranı, hava koşullarını zorlaştırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 29 Mayıs Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek. 30 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 25 derece civarına ulaşacak. 31 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 27 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yapmalısınız. Özellikle 28 Mayıs'taki yağışlı hava durumu dikkate alınmalı. 29 ve 30 Mayıs günleri açık hava etkinlikleri için daha uygun görünüyor. Günlük hava durumunu kontrol ederek plan yapmanız önemli. Böylece konforlu ve güvenli bir gün geçirebilirsiniz.