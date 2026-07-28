İstanbul Hava Durumu! 28 Temmuz Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da bugün, 28 Temmuz 2026 Salı günü, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında seyredecek. Nem oranı %60 - %63 arasında kalacak. Rüzgarın saatte 10 km civarında esmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, İstanbul'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugün dışarıda vakit geçirmek için uygun bir hava durumu var. Ancak yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkatli olunmasını gerektiriyor. İnsanların bol su içmesi önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edilmeli. Böylece güneşin etkilerinden korunmak daha kolay olur.

Önümüzdeki günler de benzer bir hava durumu gösterecek. 29 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığının 28 - 29 derece olması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak. Bu değerler, İstanbul'daki yaz mevsimi ile uyumludur.

Açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları devam edecek. Yine yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler, güneşten korunmayı kolaylaştırır.

İstanbul'da 28 Temmuz 2026 Salı günü, önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için bu koşullar uygun. Güneşin etkilerinden korunmak için gereken önlemleri almak önemlidir.