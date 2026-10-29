HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'daki hava durumu, gün boyunca değişkenlik gösteriyor. 29 Ekim 2026'da sabah serinliği hissedilirken, sıcaklık ilerleyen saatlerde 20 dereceye kadar çıkıyor. Öğleye doğru değişebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19-22 derece arasında düşüş gösteriyor. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıklar serinleyebilir ve Pazar günü yağış bekleniyor. Hava durumu planlarınızı etkileyebilir, dikkatli olmak faydalıdır.

İstanbul Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

29 Ekim Perşembe 2026 tarihli İstanbul hava durumu, şehrin iklim çeşitliliğini gösteriyor. Bugün İstanbul'da hava genel olarak kapalı. Sabah serinliği, ilerleyen saatlerde 20 derece civarına çıkacak. Gün boyunca hissedilen hafif rüzgar serinliği artırıyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hafif bir mont veya hırka almak iyi bir fikir. İstanbul'un ikliminin değişken olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Bugünkü hava nasıl sorusunun yanıtı, öğle saatlerinde değişebilir.

İstanbul'daki hava durumu, akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle serinleşecek. Akşam sıcaklığının 19 - 22 derece arasında olması tahmin ediliyor. Böyle günlerde evde sıcak bir içecek tüketmek keyifli olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, şemsiyeyi yanlarına almayı unutmamalı. Beklenmedik yağmurlar, yürüyüşlerinizi etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç geçecek. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21 - 23 derece arasında değişecek. Hafta sonuna doğru bir miktar serinleme yaşanabilir. Cumartesi günü hava, güneşli saatler sunabilir. Sıcaklık 18 derece civarına düşebilir. Dışarıda vakit geçirenler için güzel bir gün habercisi olabilir. Ancak Pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Gelecekteki hava durumu trendlerine dikkat etmek önemli.

Hava şartları günlük yaşamımızı etkileyebilir. Sosyal yaşamdan ulaşım imkanlarına kadar birçok alanda dikkatli olmak gerekebilir. Yağışlı günlerde yolculuk planlarınızı önceden yapmalısınız. Bu, muhtemel aksaklıkları minimuma indirebilir. Araç kullananların yolda kaygan zemin koşullarında dikkatli olması önemlidir. Islak zeminlerde kaymayı önlemek için yavaş ve dikkatli seyir etmek akıllıca bir davranış olacaktır.

İstanbul'daki değişken hava durumu, şehir yaşamının dinamikliğini yansıtıyor. Bugünkü hava ve önümüzdeki günlerdeki tahminlerle, yaşam kalitemizi artırmak için önlemler almakta fayda var. İstanbul'un hava durumu aniden değişebilir. Hazırlıklı olmak her zaman en iyi yoldur.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuvvetli yağış geliyor... Bakan Çiftçi duyurdu: 30 ilde alarm verildi!Kuvvetli yağış geliyor... Bakan Çiftçi duyurdu: 30 ilde alarm verildi!
Bolu'da park halindeki tırlar alev alev yandıBolu'da park halindeki tırlar alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.