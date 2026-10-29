İstanbul Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

29 Ekim Perşembe 2026 tarihli İstanbul hava durumu, şehrin iklim çeşitliliğini gösteriyor. Bugün İstanbul'da hava genel olarak kapalı. Sabah serinliği, ilerleyen saatlerde 20 derece civarına çıkacak. Gün boyunca hissedilen hafif rüzgar serinliği artırıyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hafif bir mont veya hırka almak iyi bir fikir. İstanbul'un ikliminin değişken olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Bugünkü hava nasıl sorusunun yanıtı, öğle saatlerinde değişebilir.

İstanbul'daki hava durumu, akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle serinleşecek. Akşam sıcaklığının 19 - 22 derece arasında olması tahmin ediliyor. Böyle günlerde evde sıcak bir içecek tüketmek keyifli olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, şemsiyeyi yanlarına almayı unutmamalı. Beklenmedik yağmurlar, yürüyüşlerinizi etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç geçecek. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21 - 23 derece arasında değişecek. Hafta sonuna doğru bir miktar serinleme yaşanabilir. Cumartesi günü hava, güneşli saatler sunabilir. Sıcaklık 18 derece civarına düşebilir. Dışarıda vakit geçirenler için güzel bir gün habercisi olabilir. Ancak Pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Gelecekteki hava durumu trendlerine dikkat etmek önemli.

Hava şartları günlük yaşamımızı etkileyebilir. Sosyal yaşamdan ulaşım imkanlarına kadar birçok alanda dikkatli olmak gerekebilir. Yağışlı günlerde yolculuk planlarınızı önceden yapmalısınız. Bu, muhtemel aksaklıkları minimuma indirebilir. Araç kullananların yolda kaygan zemin koşullarında dikkatli olması önemlidir. Islak zeminlerde kaymayı önlemek için yavaş ve dikkatli seyir etmek akıllıca bir davranış olacaktır.

İstanbul'daki değişken hava durumu, şehir yaşamının dinamikliğini yansıtıyor. Bugünkü hava ve önümüzdeki günlerdeki tahminlerle, yaşam kalitemizi artırmak için önlemler almakta fayda var. İstanbul'un hava durumu aniden değişebilir. Hazırlıklı olmak her zaman en iyi yoldur.