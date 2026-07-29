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İstanbul Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Nem oranı %57 seviyesinde ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 31.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu beklentisi bulunuyor.

İstanbul Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık olacak. Nem oranı %57 civarında seyrediyor. Rüzgar hızı ise 31.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. İstanbul'da hava durumu, dışarıda vakit geçirmek için uygun.

Bugünkü hava durumu nasıl olacak? Gün içinde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava açık bir şekilde devam edecek. Nem oranı %57 seviyesinde bulunmaktadır. Rüzgar hızı 31.7 km/saat olarak ölçülüyor. Bu şartlar, dışarıda vakit geçirmeyi kolaylaştırıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında olacak. Hava yine açık kalacak. 31 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 20 ile 23 derece aralığında değişecek. Hava açık kalmaya devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında olacak. Önümüzdeki günler dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Parkta yürüyüş yapmayı deneyebilir ya da sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Rüzgar hızının 31.7 km/saat olduğunu göz önünde bulundurun. Açık hava etkinliklerinde dikkatli olmanız faydalı olacaktır. Nem oranının %57 olduğunu unutmayın. Su tüketimine özen göstermek sağlığınız açısından önemli.

İstanbul'da 29 Temmuz 2026 tarihi ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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