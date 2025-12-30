HABER

İstanbul Hava Durumu! 30 Aralık Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 30 Aralık 2025 tarihinde, hava koşulları değişkenlik göstermektedir. Bugün sıcaklıklar 13 ile 2 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağış bekleniyor. Yaklaşan günlerde sıcaklıklar düşecek. 31 Aralık’ta 5 ile -4 dereceye kadar inebilir. Ayrıca, hafif yağmur da söz konusu. Bu soğuk havalarda dışarı çıkacakların uygun giysiler tercih etmesi önem taşıyor. Rüzgar geçirmeyen kıyafetlerle kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Taner Şahin

Bugün, 30 Aralık 2025 Salı. İstanbul'da hava koşulları değişken olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 13 ile 2 derece civarında seyredecek. İstanbul'da hava durumu oldukça değişken.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuyacak. 31 Aralık Çarşamba günü, sıcaklıklar 5 ile -4 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 1 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık 3 ile -2 derece arasında seyredecek. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun giysiler tercih etmesi gerekecek. Sıcak tutan kıyafetler giyilmeli. Islanmamak için uygun yağmurluklar kullanılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle soğuyabileceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek faydalıdır.

İstanbul'da 30 Aralık 2025 Salı günü değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha da soğuyacak. Yağışlı koşullar devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

