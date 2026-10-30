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İstanbul Hava Durumu! 30 Ekim Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

30 Ekim Cuma 2026 tarihinde İstanbul, keyifli bir gün sunacak. Hava durumu 19 - 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde ani yağışlar görülebilir. Gün içerisinde sıcaklık dalgalanmalarına dikkat etmek önemli. Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 16 - 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda şemsiye bulundurmak ve kalın giysilerle dışarı çıkmak akıllıca olacaktır. Hava koşulluna dikkat ederek İstanbul'un tadını çıkarın.

İstanbul Hava Durumu! 30 Ekim Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

30 Ekim Cuma 2026 tarihinde İstanbul'un hava durumu, keyifli bir gün sunuyor. Şehrin sokakları turuncu yapraklarla süslenmiş. Bugün hava durumu 19 - 22 derece arasında değişiyor. Sıcaklık oldukça ılıman. Güne serin bir hava ile başlıyorsunuz. Öğle saatlerinde hafif ısınmalar yaşanacak. Yüksek nem oranı günün başlarında hafif bir buğulu hava yaratıyor. İlerleyen saatlerde bu etki yok olacak. Gün batımına doğru güneş kendini gösterecek.

Bugün beklenen hava durumu, çeşitli bölgelerde kısa süreli yağışlarla zenginleşebilir. Özellikle öğle saatlerinde ani yağışlar görülebilir. Bu yağışlar gününüzü etkileyebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin yanlarında şemsiye bulundurmaları iyi bir fikir. Gün içerisinde sıcaklık değişimlerine dikkat etmek gerekiyor. Doğru giyinmek dışarıda daha konforlu hissettirir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'un hava durumu değişim gösterecek. Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. 16 - 19 derece arasında değişen sıcaklıklarla hava daha kapalı ve serin olacak. Kalın giysilerle dışarı çıkmak önemli. Ani değişimlere hazırlıklı olmakta fayda var. Hava durumunu kontrol ederek planlama yapmak akıllıca olacaktır.

Gelecek günlerde dikkat edilmesi gereken hava koşulları bulunuyor. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisini hissedebilirsiniz. Sıcaklık dalgalanmaları ve yağışlar soğuk algınlığına neden olabilir. Dışarıda geçirdiğiniz zamana göre giyinmek önemli. Hijyen kurallarına dikkat etmek sağlığınızı korur.

İstanbul'un güzel manzarasında yürüyüş yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu şekilde keyifli ve sağlıklı bir deneyim yaşayacaksınız. İyi bir planlama ile İstanbul’daki güzel havanın tadını çıkarmak mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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