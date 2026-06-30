İstanbul Hava Durumu! 30 Haziran Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 22 ile 23 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 8 ile 9 kilometre arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %43 civarında bulunacak.

İstanbul'da bugün hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık ise gün boyunca 30 ile 31 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızının saatte 6 ile 8 kilometre arasında olacağı düşünülüyor. Nem oranı %43 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 31 ile 32 derece arasında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 30 ile 31 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızının saatte 8 ile 9 kilometre olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %43 ile %46 arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmeleri öneriliyor. Güneş ışınlarından korunmak kıymetlidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Deniz kenarlarında hafif dalgalar oluşabilir. Denize girmeyi planlayanların dikkatli olmaları gerekmektedir.