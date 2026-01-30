İstanbul Hava Durumu! 30 Ocak Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

30 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul'da hava koşulları değişken olacak. Şehrin farklı bölgelerinde sıcaklık 5 ile 13 derece arasında değişecek. Üsküdar'da sıcaklık 12 derece civarında, Bayrampaşa'da ise 3 derece civarında olacak. Genel olarak İstanbul'un hava durumu yağışlı ve bulutlu görünüyor. Bayrampaşa ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hafif yağmur ve çiseleme şeklinde yağışlar olması muhtemel.

Rüzgar hızı 8 ile 19 km/saat arasında değişkenlik gösteriyor. Nem oranı %70 ile %94 arasında seyredecek. Gün doğumu saati 08:16, gün batımı saati 18:18 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi sıcaklık 6 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağmur etkili olacak. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 3 ile 7 derece arasında olacak. Bu günde sağanak yağışlar görülecek. 2 Şubat Pazartesi ise sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar bekleniyor.

Bu hava koşullarında özellikle kuzey bölgelerinde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Kıyafetlerinizi hava koşullarına uygun seçmelisiniz. Islak zeminlere karşı tedbirli olmalısınız. Araç kullanırken yavaşlamanızda fayda var. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak iyi bir tercih olacaktır.