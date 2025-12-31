HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 31 Aralık 2025 tarihi, soğuk ve yağışlı hava koşullarıyla geçecek. Hava sıcaklıkları 1 ile 5 derece arasında değişirken, hafif yağışlar etkili olacak. Rüzgar saatte 21 ila 22 kilometre hızla esecek. Dışarı çıktığınızda kalın giysiler ve su geçirmeyen kıyafetler tercih etmelisiniz. Yeni yılın başlangıcında hava durumu tahminleri değişkenlik gösterecek. Güncel hava raporlarını takip etmek önceden hazırlık yapmanızı kolaylaştıracaktır.

İstanbul Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

İstanbul’da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, soğuk ve yağışlı geçecektir. Yılın son günü, hava sıcaklıkları 1 ile 5 derece arasında değişecektir. Hafif yağışlı koşullar etkili olacak. Rüzgarın hızı ise saatte 21 ile 22 kilometre olacak.

Soğuk ve yağışlı hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Bugünkü hava durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Islanmaktan korunmak için şemsiye veya yağmurluk kullanılmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri değişkenlik gösterecektir. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava beklenmektedir. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise 1 ile 8 derece arasında değişen sıcaklıklar olacak. Güneşli bir gün öngörülmektedir. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında olacak. Sisli bir hava tahmini yapılmaktadır.

Hava koşullarındaki değişiklikler dikkate alınmalıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek, ön hazırlıkları etkili kılacaktır. İstanbul'da hava durumu planlarınızı yaparken bilgi sahibi olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecekYılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek
Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.