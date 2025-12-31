İstanbul Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul’da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, soğuk ve yağışlı geçecektir. Yılın son günü, hava sıcaklıkları 1 ile 5 derece arasında değişecektir. Hafif yağışlı koşullar etkili olacak. Rüzgarın hızı ise saatte 21 ile 22 kilometre olacak.

Soğuk ve yağışlı hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Bugünkü hava durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Islanmaktan korunmak için şemsiye veya yağmurluk kullanılmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri değişkenlik gösterecektir. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava beklenmektedir. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise 1 ile 8 derece arasında değişen sıcaklıklar olacak. Güneşli bir gün öngörülmektedir. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında olacak. Sisli bir hava tahmini yapılmaktadır.

Hava koşullarındaki değişiklikler dikkate alınmalıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek, ön hazırlıkları etkili kılacaktır. İstanbul'da hava durumu planlarınızı yaparken bilgi sahibi olmak önemlidir.