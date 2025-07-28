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İstanbul Havalimanı girişinde şoke eden kaza! Bariyer şoför koltuğunu deldi

İstanbul Havalimanı girişinde VİP taşımacılığı yapan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ok gibi saplandı. Araçta şans eseri yaralanan olmazken, şoför koltuğuna saplanan bariyer arkadaki yolcu koltuğuna kadar ilerledi.

İstanbul Havalimanı girişinde şoke eden kaza! Bariyer şoför koltuğunu deldi

Olay, İstanbul Havalimanı girişinde meydana geldi. VİP taşımacılığı yapan Mehmet Çelik'in kullandığı araç, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir bariyer, aracın ön kısmını delerek sürücü koltuğunu aşıp arka koltuğa kadar saplandı.

YARA ALMADAN ATLATTI!

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü Mehmet Çelik, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Durumu fark eden çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför Çelik, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı girişinde şoke eden kaza! Bariyer şoför koltuğunu deldi 1

Olay yerine gelen Arnavutköy Trafik Büro Amirliği ekipleri, otoyolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Bariyerin saplandığı araç, demirle birlikte çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Havalimanı
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