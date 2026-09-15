İstanbul Havalimanı'nda 206 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafetiyle kaçtı

İstanbul Havalimanı'nda önceki gün Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Antonio Vıana Florez isimli şahsı şüphe üzerine durduran Gümrük Muhafaza ekipleri, bagajında yapılan incelemede 23 paket içerisinde toplam brüt ağırlığı 26 kilo 340 gram olan kokain tespit etmişti.

PİLOT KIYAFETİ GİYDİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısla bağlantılı olan Andres Felipe Hıncapıe Arango ve pilot kıyafeti giydiği tespit edilen Ivan Enrique De Castro Hernandez isimli zanlıların havalimanından çıktığını belirlemişti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmaların devamında Andres Felipe Hıncapıe Arango'nun bir otelde Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga ile buluştuğunu ve valizi teslim ettiği belirlendi.

206 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine Roberto Carlos Serrano Astorga isimli şahıs otelde gözaltına alındı. Valizde yapılan aramada 25 kilo 160 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan toplam 51 kilo 500 gram uyuşturucu maddelerin yaklaşık olarak piyasa değerinin 206 milyon TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Andres Felipe Hıncapıe Arango isimli zanlı da gözaltına alındı. Ekiplerin, pilot kıyafeti ile havalimanından çıkan zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA