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İstanbul için bir uyarı da İmamoğlu'ndan! 'En önemlisi' diyerek duyurdu, bütün iş yerlerine seslendi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
19.02.2025 10:49
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Sibirya soğukları İstanbul'da çok sayıda önlemi de beraberinde getirdi. Altay kar fırtınası kendini göstermeye başladı. Özellikle perşembe gününden itibaren tüm kentin kar yağışı etkisine girmesi bekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da alınan önlemleri açıklayarak, "Uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul için bir uyarı da İmamoğlu'ndan! 'En önemlisi' diyerek duyurdu, bütün iş yerlerine seslendi

İstanbul yoğun bir kar yağışı bekliyor. Bazı bölgelerde bu sabah itibarıyla kar kendini gösterdi. Günlerdir uyarılar peş peşe gelirken kritik saatler de başladı. Okulların tatil edilmesi beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alınan önlemleri duyurdu. İmamoğlu imkanı olan iş yerlerinin uzaktan çalışmaya geçmesini önerdi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şu noktalara dikkat çekti;

İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir;

  • İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.

  • Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

  • İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.

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  • En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

  • Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.

  • Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.

  • Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.

  • Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

  • Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.

  • Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul uzaktan çalışma
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