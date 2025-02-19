İstanbul için bir uyarı da İmamoğlu'ndan! 'En önemlisi' diyerek duyurdu, bütün iş yerlerine seslendi

İstanbul yoğun bir kar yağışı bekliyor. Bazı bölgelerde bu sabah itibarıyla kar kendini gösterdi. Günlerdir uyarılar peş peşe gelirken kritik saatler de başladı. Okulların tatil edilmesi beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alınan önlemleri duyurdu. İmamoğlu imkanı olan iş yerlerinin uzaktan çalışmaya geçmesini önerdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şu noktalara dikkat çekti;

İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir;

İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.

Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.