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İstanbul için için peş peşe uyarılar! Kuvvetli olacak, akşama kadar sürecek: Araçlarınızı o noktalara bırakmayın

İstanbul yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Marmara'nın bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı. İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak geçişlerine karşı uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul için için peş peşe uyarılar! Kuvvetli olacak, akşama kadar sürecek: Araçlarınızı o noktalara bırakmayın

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

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KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

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AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

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ORHAN ŞEN: "ARAÇLARINIZI ÇATI ALTLARINA PARK ETMEYİN"

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamasında ise Kıyı Ege ila Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına. Rüzgar lodosun hızı 100 km/ saate kadar çıkabilir. Çatı altlarında bulunmayın, aracınızı çatı altlarına ağaç yanına park etmeyin" dedi.

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16 Mayıs 2025
16 Mayıs 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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