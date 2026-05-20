İstanbul için ilçe ilçe kritik uyarı! Sağanak şiddetini artıracak

İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerde şiddetini artırması bekleniyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE AKOM'DAN UYARI

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Anadolu Yakası ile İstanbul Boğazı çevresinde yer alan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AKOM tarafından yapılan değerlendirmede de sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olduğu belirtildi.

AKOM, yağışların önümüzdeki saatlerde etkisini artıracağını duyururken, gök gürültülü sağanakların yerel olarak kısa süreli ancak kuvvetli şekilde görülebileceğini açıkladı. Yağışların bazı bölgelerde 20 ila 30 dakika boyunca etkili olabileceği, metrekareye ise 10 ila 15 kilogram arasında yağış düşebileceği kaydedildi.