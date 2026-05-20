HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul için ilçe ilçe kritik uyarı! Sağanak şiddetini artıracak

İstanbul Valiliği ve AKOM, kentte etkisini artırması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz çevresindeki bazı ilçelerde kuvvetli yağış, fırtına ve su baskını riski bulunduğu belirtildi.

İstanbul için ilçe ilçe kritik uyarı! Sağanak şiddetini artıracak

İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerde şiddetini artırması bekleniyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE AKOM'DAN UYARI

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Anadolu Yakası ile İstanbul Boğazı çevresinde yer alan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

İstanbul için ilçe ilçe kritik uyarı! Sağanak şiddetini artıracak 1

Açıklamada, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AKOM tarafından yapılan değerlendirmede de sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olduğu belirtildi.

İstanbul için ilçe ilçe kritik uyarı! Sağanak şiddetini artıracak 2

AKOM, yağışların önümüzdeki saatlerde etkisini artıracağını duyururken, gök gürültülü sağanakların yerel olarak kısa süreli ancak kuvvetli şekilde görülebileceğini açıkladı. Yağışların bazı bölgelerde 20 ila 30 dakika boyunca etkili olabileceği, metrekareye ise 10 ila 15 kilogram arasında yağış düşebileceği kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış!6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış!
"İçimizdeki İrlandalı" çıkışı siyaseti gerdi"İçimizdeki İrlandalı" çıkışı siyaseti gerdi

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul AKOM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.