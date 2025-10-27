HABER

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! Lodos ve Karayel birlikte geliyor... Uzman isim açıkladı "Çatışma olacak"

Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Uzmanlar, özellikle Marmara ve Ege’de akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanaklar ile şiddetli lodos nedeniyle sel, su baskını ve fırtına riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle İstanbul için saat uyarısı yapıldı. İşte habere dair detaylar:

Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eşkişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

UZMAN İSİM UYARDI

NTV canlı yayınında yeni haftanın hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün İstanbulluları uyardı.

Bugün şiddetli yağışların olacağını dile getiren Çalışkan, "Ülkenin her yerinde lodos var. Sıcaklıklar 30 dereceye yakın olacak. Lodos şiddetli esecek. İzmir'den Kastamonu'na uzanan kolda şiddetli lodos etkili olacak. İstanbul'da da şiddetli lodos var." dedi.

SICAKLIK TAVAN YAPACAK

Lodosun olumsuz etkisinin görüleceğini dile getiren Çalışkan, sıcaklıkların İstanbul'da 26 dereceye kadar çıkacağını dile getirdi.

Öğle saatlerinde Balkanlar üzerinden karayelle birlikte daha soğuk hava geleceğini vurgulayan Çalışkan, "Bugün bu karayelle lodosun çatışması olacak. Çok şiddetli yağmurlara neden olacak." diye konuştu.

Önce Trakya'da çok şiddetli yağışın olacağını hatta hortum ve dolu gibi doğa olaylarının görüleceğinin de altını çizen Çalışkan, şöyle devam etti:

"Hücreler oluşabilir. Öncelikle öğle saatlerinden itibaren Trakya'da sel tehlikesi var. Sonra yağışlar İstanbul'a geçecek." dedi.

SAAT 18.00'E DİKKAT!

Yağışların saat 15.00 gibi başlayacağına işaret eden Çalışkan, "Önce Çatalca, Esenyurt ve Avcılar'da başlar. 18.00 gibi Boğaz hattı, Üsküdar ve Sancaktepe'den devam eder. Yağış miktarı bazı noktalarda 50 kilogramı geçebilir. İstanbul'da sel tehlikesi var. Bursa-Yalova hattı da çok dikkatli olsun." diye konuştu.

Çalışkan, yağışların 2-3 gün süreceğini belirtip vatandaşları uyardı.

