İstanbul için tedirgin eden açıklama! Görür, "Daha tehlikeli oldu" diyerek sert çıkıştı: "Halka yanlış bir şey pompalandı"

İstanbul'da ve çevre illerde yaşanan depremler sonrası en büyük tartışmalardan biri İstanbul'da büyük deprem olup olmayacağı tartışmasıydı. Bazı uzmanlar İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin beklenen büyük deprem olduğunu vurguladı, bazıları ise bu görüşün karşısında yer aldı. Naci Görür de İstanbul'da 7'den büyük deprem beklediğini ifade ederken çok dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan 2025'te İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından bazı uzmanlar İstanbul'da beklenen büyük depremin bu olduğunu söyledi ve başka büyük bir deprem olmayacağını aktardı. Bazı isimler ise bu görüşün zıttı açıklamalarda bulundu.

GÖRÜR'DEN İSTANBUL İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür de İstanbul'da büyük bir deprem bekleyen isimler arasında yer alıyor. Görür, Sındırgı'daki 6,2'lik depremin ardından İstanbul için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İSTANBUL DAHA TEHLİKELİ OLDU"

Görür yaptığı açıklamada, "Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan..." dedi.

"HALKA YANLIŞ BİR ŞEY POMPALANDI"

Açıklamalarına devam eden Görür, "Halka yanlış bir şey pompalandı. 'İstanbul'da deprem bitti' sözleri halkı yanılttı. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli bir hale geldi. Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin" ifadelerini kullandı.

