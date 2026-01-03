HABER

İstanbul için uyarı! Fırtına devam edecek: Çok sayıda ağaç devrildi

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın kenti terk edeceği, 0 derecenin altına kadar düşen sıcaklıkların, güneyden lodos ve yer yer kuvvetli fırtına ile birlikte hızlı şekilde artarak 15 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Megakent İstanbul için AKOM, İstanbul başta olmak üzere, yurdun büyük bölümünde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte, 0 derece civarına ve altına kadar düşen sıcaklıkların, yer yer kuvvetli fırtına ve lodos ile birlikte artarak 15 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğünü aktardı. İstanbul’da sabah saatlerinde batıdaki ilçelerimizde etkili olmaya başlayan fırtınanın, öğle ile akşam saatleri arasında şiddetini artırarak, il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca, Sarıyer Rumeli Feneri mevkiinde rüzgarın en yüksek hızı saatte 80 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılarak alarm durumuna geçildiği, bu kapsamda İBB’nin Afet İşleri, İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, Şehir Hatları ve Halkla İlişkiler birimleri, tüm koordinasyonu bugün saat 10.00 itibarıyla AKOM’dan yürütüldüğünü aktarıldı. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 bin 140 personel ve 928 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verildi. Fırtına nedeniyle şu ana kadar gelen toplam 95 olaya müdahale edildiği, ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 aracın hasar gördüğü, şans eseri can kaybı ve yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Öte yandan yaşanan fırtına sebebiyle, 39 ağaç devrilmesi, 1 çatı uçması, 40 tehlike arz eden parça düşmesi meydana geldi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı, Gülhane Korusu, Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Küçük Çamlıca Korusu ve Beykoz Korusu ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı.
Öte yandan, saat 11.20 itibarıyla Maçka, Eyüpsultan’daki teleferik seferleri de işletmeye kapatıldı. Ayrıca, hava şartları sebebiyle Şehir Hatları ana hat seferlerinin tamamında seferler iptal edildi. ‘İstinye-Çubuklu’ hattı deniz dolmuş seferleri, ‘İstinye-Küçüksu’ arası ve ‘Bebek-Küçüksu Anadolu Hisarı’ hattı yolcu seferlerinin devam ettiği, zaman zaman aksamaların yaşandığı belirtildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

